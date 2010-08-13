Алкоголь помог капитану посадить судно на мель

Нидерландское судно выбросило на берег неподалеку от портового города Хельсингборг на юге Швеции. Как сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на AFP, шведская береговая охрана предполагает, что причиной этому послужило алкогольное опьянение капитана судна. Инцидент с участием грузового судна «Флинтерфорест», принадлежащим нидерландской компании Forestwave Navigation, произошел сегодня. При приближении к берегу судно не остановилось и вскоре застряло в прибрежном гравии. Точные причины случившегося еще предстоит установить, однако шведская сторона предполагает, что капитан «Флинтерфореста» был пьян. Его задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Верны ли догадки сотрудников береговой службы Швеции, покажут соответствующие анализы. Между тем застрявшее на суше судно с оставшимися на борту пятерыми моряками остается на прежнем месте. По признанию шведских властей, они пока не придумали способ вызволить судно. Предполагается, что для начала судно освободят от перевозимого груза, после чего отбуксируют обратно в море.