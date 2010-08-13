Десант не дал экстремалам жечь костер на вершине горы

Государственный комитет лесного хозяйства считает необходимым существенно увеличить штрафы за поджоги лесов, вплоть до несения виновниками уголовной ответственности. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Госкомлесхоза Украины Николай Шершун, информирует УНИАН. По словам Шершуна, Верховная Рада Украины пока отклонила такое предложение. Но, тем не менее, Госкомлесхоз планирует к концу сентября подготовить собственные дополнения к законам, которыми «по крайней мере, раз в десять усилить ответственность». «Сегодня люди не понимают всей серьезности происходящего. Ущерб, который они наносят, разжигая в лесу огонь, несравним с той ответственностью, которая предусмотрена в нашем законодательстве», - сказал Шершун. По его словам, имеются примеры преднамеренного поджога лесов. «Люди в каждом дворе жгут стерню и сухую траву. Дым, который идет от этого, опасен для здоровья человека. Существует закон, который запрещает сжигать стерню и сухую растительность. Но люди не понимают, и дальше жгут. За границей вы нигде не увидите подобного», - сказал Шершун. Кроме этого, он отметил, что на сегодня уже пострадало 900 га леса. А вместе со степью это около 5 тыс. га. «Несколько дней назад пара экстремалов на вершине горы разожгла костер, который спровоцировал пожар, но, к счастью, неподалеку был вертолет, который высадил туда десант и сумел своевременно погасить огонь», - сказал Шершун. Также он напомнил, что сегодня существует запрет на охоту на пернатых, поскольку «каждый выстрел несет угрозу поджога сухой травы, которая сейчас равна пороху». По его словам, в Закарпатской области сотрудники комитета переведены на круглосуточное дежурство. Кстати, статья 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах в размере от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн), а для должностных лиц - от трех до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 170 грн). Кроме этого, в Украине запрещено произвольное сжигание растительности и ее отходов. За нарушение этого предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от десяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.