В Лондоне поезд метро без машиниста проехал 6 станций

В лондонском метро отцепившийся от другого поезда состав проехал шесть остановок по подземке совершенно самостоятельно. Ремонтный поезд, без пассажиров на борту, сломался в 5:25 по Гринвичу, и за ним выслали поезд-тягач. Однако в 6:45 он случайно отцепился от состава, который тянул его по Северной линии лондонского метро, и продолжил путь без машиниста. По данным, имеющимся в распоряжении ВВС, после разъединения управляемый состав двигался на юг, в то время как «беглец» медленно покатился в обратном направлении. И лишь 6:57 состав удалось остановить на станции метро Уоррен-стрит, благодаря тому, что железнодорожные пути в этом месте переходят на прямую плоскость. По данным управления лондонского транспорта, катившиеся вагоны не представляли опасности для окружающих. В то же время помощник генерального секретаря профсоюза работников морского и железнодорожного транспорта Великобритании Пэт Сикорски выразил негодование по поводу возникшей ситуации. «Поезд, «сбежавший» из-за ошибки при соединении вагонов, - это самое грубое нарушение правил техники безопасности лондонского метро, - возмутился он. - По нашим данным, лишь чудом удалось избежать столкновения с пассажирским поездом, выходящим от станции Арчуэй». Сообщается, что инцидент вызвал несколько задержек на Северной линии, в частности, там, где она разветвляется надвое. Так, было временно приостановлено сообщение между станциями Финчли-сентрал и Арчуэй, а также между Кэмден-таун и Кеннингтон. Директор компании London Underground, оператора лондонской подземки, в публичном обращении заявил, что «безопасность - главный приоритет компании», и пообещал немедленно заняться поиском причин аварии. Представитель управления лондонского транспорта также подтвердил, что уже начато независимое расследование этого происшествия.