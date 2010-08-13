В Испании при тушении леса погибли двое пожарных

На северо-западе Испании два человека погибли при тушении лесного пожара, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на AFP. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Инцидент произошел близ города Форнелос-де-Монтес в Галисии. Погибшие, сотрудники противопожарной службы 27 и 35 лет, одними из первых прибыли на место возгорания вечером в четверг, 12 августа. Вскоре связь с ними была потеряна. Их тела обнаружили в районе полуночи. Общая площадь пожара превысила 100 гектаров. К 13 августа пламя удалось локализовать. По словам представителей властей Галисии, в настоящее время следователи пытаются установить причину возгорания. Как отмечает Associated Press, на месте возгорания произошло четыре пожара. В связи с этим следователи выдвинули предварительную версию о поджоге. В то же время, не исключается версия о природной причине возгорания. Форнелос-де-Монтес находится вблизи границы с Португалией, где в летнее время часто случаются лесные пожары.