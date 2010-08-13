На Ривненщине горели торфяники

В лесу на территории Владимирецкого района Ровенской области загорелись торфяники, которые удалось потушить силами ГУ МЧС в области. Для тушения этого пожара были задействованы две пожарные автоцистерны, одна мотопомпа, трактор, 12 сотрудников МЧС и шестеро местных жителей, информирует УНИАН. Вместе с тем, по распоряжению председателя облгосадминистрации Василия Берташа, леса и сельхозугодья Ривненщины усиленно патрулируют специальные рейдовые группы. В их состав входят сотрудники МЧС, милиции и лесхозов. Участники рейдовых бригад выявляют отдыхающих, которые жгут костры, создавая таким образом предпосылки возникновения пожаров. Значительное внимание также уделяется выявлению фактов сжигания соломы при проведении жатвы. Рейдовые группы проводят с гражданами профилактические беседы, а также, если требования погасить костры не выполняются отдыхающими, то на них составляют админпротоколы. Однако отмечают в МЧС, в большинстве случаев люди идут навстречу и сразу гасят огонь. Кроме того, за лесами и полями области ведется наблюдение с воздуха. Этим преимущественно занимаются сотрудники органов внутренних дел, которые уже имеют опыт таких полетов, и знают, как искать места задымления, что может свидетельствовать о возможном пожаре. По прогнозам синоптиков, некоторое снижение температуры воздуха, а, значит, и уровня пожарной опасности в области, наступит не раньше конца следующей недели. Поэтому охранники правопорядка и спасатели Ривненщины призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.