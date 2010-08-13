На Одесщине санитар убил интернатовца?

Вокруг Новосавицкого психоневрологического дома-интерната (Великомихайловский район Одесской области) может разгореться нешуточный скандал. Постояльцы учреждения заявили о том, что 11 августа здесь произошло убийство, но персонал попытался замести следы. Более того, здешние обитатели утверждают, что это не первый случай насильственной смерти в этих стенах, сообщает «Сегодня». Как рассказали подопечные учреждения, санитары до смерти забили 38-летнего Юрия Вовченко, после чего попытались спрятать тело. По словам постояльца Андрея Б., Юрий был в числе 12 интернатовцев, которые отказались выполнять приказ директора интерната и не вышли на работу в поле в 40-градусную жару. «Вместе с другими его отправили в карцер, где обычно колют тяжелые лекарства. Когда Юрию попытались сделать инъекцию, он набросился на санитарку, которая держала шприц. На шум прибежали другие санитары — крепкие мужчины. Юру привязали к койке и начали избивать», — уверяют интернатовцы, добавляя, что, когда парень перестал дышать, санитары закопали тело в безымянной могиле на местном кладбище. «Мы первыми узнали о трагедии. Со мной связался парень прямо из карцера — он умудрился пронести туда мобильный телефон, — рассказала правозащитница Татьяна Макарова. — Я позвонила в правоохранительные органы, но милиция в интернат не спешила». Правозащитники прибыли на место и потребовали раскопать могилу, весь процесс снимали на видео, а видеоматериалы направили в милицию. И правоохранители выехали таки в интернат. Сейчас это дело на контроле у начальника облУВД Михаила Яцкова. По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется следствие. «Это ужас, это кошмар», — заявил он. Директор дома-интерната Валентина Стукало факт убийства на территории своего учреждения не отрицала, правда, добавила, что в момент ЧП ее в интернате не было. По подозрению в убийстве милиция задержала одного из санитаров Юрия К.