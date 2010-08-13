В Нидерландах мать убила четырех младенцев

Двадцатипятилетняя жительница нидерландской деревни призналась, что с 2002 по 2010 годы убила четырех своих новорожденных детей. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Reuters. На прошлой неделе полиция обнаружила на чердаке лома, где женщина проживала вместе со своими родителями, чемодан, в котором находились останки четырех детей. Ранее женщина сообщила, что делала аборты, а не убивала младенцев. Родители детоубийцы решили уехать из деревни. Как сообщалось ранее, в прошлом месяце 47-летняя жительница Франции признала, что задушила восемь своих новорожденных детей, а их тела зарыла возле дома.