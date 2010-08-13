Права на создание талисмана Евро-2012 получила «Warner Brothers»

Презентация талисмана чемпионата Европы по футболу 2012 года состоится в ноябре нынешнего года. Об этом сообщил спикер союза «Евро-2012 Польша» Юлиуш Глуский, информирует ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на «Информационный центр «Украина-2012». По словам Ю.Глуского, исключительные права на проектирование и создание талисмана в результате проведенного тендера получила известная американская компания «Warner Brothers». Он добавил, что при создании талисмана проектанты руководствовались предпочтениями детей. «Следует помнить, что талисманы, в основном, адресуются детям. Деталей не буду рассекречивать, однако скажу только, что он отображает современные тенденции того, что нравится детям», - отметил Ю.Глуский. По его словам, талисман будет учитывать элементы украинской и польской культур: «УЕФА владеет исключительными правами на турнир и может принимать решение практически без согласования и консультаций со странами-организаторами». Однако в вопросе талисмана страны-организаторы турнира на заседаниях Наблюдательного комитета УЕФА смогли высказать определенные замечания. «Если я не ошибаюсь, они были учтены. Украинская и польская культуры кое-где похожи, однако это нелегкое задание, чтобы талисман отвечал обеим культурам. Считаю, что это удалось сделать»,- сказал спикер союза «Евро-2012 Польша».