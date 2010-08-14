В 14 регионах России полностью ликвидированы природные пожары

Природные пожары полностью потушены в 14 регионах России. Об этом глава МЧС России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководителями региональных управлений министерства, передает УНИАН. «В настоящее время в 14 субъектах РФ полностью ликвидированы природные пожары – в Республике Татарстан, Удмуртии, Липецкой, Ульяновской, Белгородской, Тамбовской, Тульской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Курской, Брянской ,Оренбургской и Саратовской областях», - сказал С.Шойгу. Он отметил, что ситуация с природными пожарами в РФ значительно улучшилась. «К сожалению, погода нам не помогла. Все что сделано - сделано усилиями всех наших подразделений – МЧС, Минобороны, МВД и Агентством по лесному хозяйству», - сказал С.Шойгу. По его словам, за последнее время площадь пожаров сократилась на 126 тыяч га до 64 тысяч га. Только за прошедшие сутки число потушенных очагов пожаров на 20% превысило количество возникших. Как сообщал УНИАН, 7 августа Министерство здравоохранения и социального развития РФ сообщило, что пожарами было охвачено 22 субъекта России.