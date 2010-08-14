В Харькове пропал главный редактор газеты «Новый стиль»

В среду, 11 августа, исчез главный редактор харьковской газеты «Новый стиль» Василий Климентьев. По словам его друзей, в тот вечер он отправился на очередное редакционное задание: фотографировать особняки крупного харьковского чиновника. Однако через несколько часов он перестал выходить на связь и дома больше не появлялся, сообщает «АТН». Близкие Климентьева обратились в милицию, сейчас ведутся поиски пропавшего. Климентьев позиционирует себя как журналист-расследователь. Он занимался освещением тем, связанных с коррупцией в силовых органах, в том числе целенаправленно искал и публиковал компромат на отдельных руководителей милиции, прокуратуры, налоговой.