В Саратове рухнула крыша торгового центра, есть пострадавшие

В Саратове рухнула крыша торгового центра. Под обломками остались посетители, некоторым потребовалась госпитализация. Здание торгового центра довольно старое, возможно, кровля начала разрушаться под тяжестью стройматериалов, которые подняли наверх строители. Они укладывали на крыше рубероид. Пока у следователей других объяснений нет, сообщает «Эхо Москвы». Инцидент произошел в разгар рабочего дня. Рабочие упали прямо на покупателей вместе с кусками арматуры и перекрытий. Под обломками оказались 14 человек, семерых пришлось срочно доставить в больницу. Один пострадавший, по словам врачей, находится в тяжелом состоянии. Пока неясно, кто разрешил эксплуатацию здания и ремонтные работы, в то время как внизу не прекращалась торговля.