Сотрудники МЧС охраняют от пожаров больше 31 тысячи гектаров леса

Начальник ГУ МЧС Украины в г. Киеве Владимир Заец отметил, что сотрудники МЧС столицы совместно с соответственными хозяйствами обеспечивают безопасность более 31-ой тысячи гектаров лесных насаждений. Силами Главного управления ликвидированы 34 случая пожаров. Суммарно горел травяной настил площадью около 17 гектаров, ни одного поверхностного пожара в лесных массивах не было, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС Украины. Последние возгорания обнаружены в районе ТЕС-6 и в районе села Рыбное. Ситуация там тоже находится под круглосуточным контролем сотрудников МЧС. Владимир Заец заверил: «Невзирая на все трудности, обусловленные сверхсложными погодными условиями, силы и средства в столице и области находятся в постоянной боевой готовности – ситуация стабильна и никакой угрозы жителям города нет».