Украинские правоохранители посетят матч Германия – Турция

Немецкие коллеги пригласили в ФРГ делегацию МВД Украины, чтобы в начале октября посмотреть ответственный квалификационный матч Германия - Турция в Берлине, где украинские правоохранители наглядно смогут увидеть методики противодействия группам футбольных фанатов. Заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк отметил, что вопросами иностранных групп футбольных фанатов МВД Украины занимается уже несколько лет, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг» со ссылкой на пресс-службу МВД. «Сейчас соответствующее подразделение создано при Укрбюро Интерпола. Надеюсь, с вашей помощью и при поддержке других правоохранительных органов Европы мы сделаем информационный банк данных футбольных фанов, который будет отвечать всем международным требованиям», - отметил замминистра. В.Ратушняк поддержал предложение немецких коллег о проведении совместных учений специальных подразделений и предложил провести их уже в следующем году.