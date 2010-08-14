В некоторых районах Москвы все еще ощущается запах гари

Сильный запах гари сегодня утром ощущается на юго-востоке и на юго-западе Москвы, несмотря на то, что дым от торфяных пожаров практически незаметен. В то же время в центре столицы запах гари почти не чувствуется. Воздух пока остается свежим и в северных районах города, информирует Радио «Свобода». В 14 регионах России природные пожары полностью ликвидированы - заявил в пятницу глава МЧС России Сергей Шойгу. По его словам, за последние сутки число потушенных очагов возгорания на 20 процентов превысило количество возникших. В Мордовии вчера погиб первый доброволец, помогавший справиться с природными пожарами, охватившими страну этим летом.