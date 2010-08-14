Верующие сегодня отмечают Медовый Спас

14 августа православная и греко-католическая церкви отмечают праздник Вынесения Честных древ животворящего Креста Господня, а также праздник мучеников Маккавеев, который в народе именуется Медовым Спасом и связывается с освящением нового урожая. В этот день во время богослужения на середину храма для поклонения верующим выносят крест. После божественной литургии духовенство освящает мед, который считается после этого целительным, сообщает Лига. В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне (31 июля), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии - Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предысхождение Честного Креста». Кроме того, в русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весям». Поэтому Медовый Спас называют также «Спас на воде», «Мокрый Спас» - вместе с освящением воды совершается освящение меда. По народным приметам, на Медовый Спас улетают стрижи и ласточки, что считается первым знаком приближающейся осени. В этот день верующие идут в церковь с букетами полевых трав и цветов. Освященные чабрец, мята, мак должны простоять дома круглый год. После т.н. первого Медового Спаса следуют еще два - Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа) спасы.