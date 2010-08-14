Ялте сегодня исполняется 172 года

Президент Украины Виктор Янукович поздравил жителей Ялты со 172 годовщиной города. Текст поздравления размещен на сайте главы государства. «Ялта - один из самых живописных уголков Украины, который играет ведущую роль в жизни Крымского полуострова. Сегодня это популярный центр международного туризма и отдыха для многочисленных посетителей как из Украины, так и из разных стран мира», - говорится в поздравлении Президента. Янукович подчеркнул, что в каждом достижении и успехе города - ежедневный настойчивый труд и преданная любовь его жителей. Президент также пожелал всем ялтинцам крепкого здоровья, счастья, мира, благосостояния и новых успехов.