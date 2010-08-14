Количество госпитализированных из Нежинского интерната растет

По состоянию на сегодняшнее утро количество госпитализированных из Нежинского детского дома-интерната выросло до 15 человек. Госпитализированы 7 детей и 8 взрослых, информирует Украинская правда. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция. Госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Как известно, с 7 по 11 августа в Нежине (Черниговская область) в интернате для детей с поражением центральной нервной системы умерли 4 ребенка и один взрослый. Кроме того, 11-12 августа из интерната с предварительным диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» были госпитализированы 14 человек.