Огонь едва не съел завод Минпромполитики

В четверг в 15.20 в Сумской области на территории открытых складов для хранения тары Шосткинского казенного завода «Зирка» Министерства промышленной политики был выявлен пожар, который из-за жаркой погоды и порывов ветра распространился на траву вокруг складов и лесную подстилку на площади около 1,5 га. В 21.10 восемь отделений Государственной пожарной охраны ликвидировали пожар, сообщает УНИАН со ссылкой на МЧС. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена и повреждена деревянная, бумажная и металлическая тара на складах. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Сумской области.