Площадь пожаров в РФ сократилась на 8 тыс. га

В России продолжает сокращаться число и площадь природных пожаров. По сравнению с минувшими сутками площадь пожаров уменьшилась на 8 тыс. га и сейчас составляет 56,2 тыс. га. Сократилось и количество очагов - с 505 до 480, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС России. Заметно улучшилась ситуация и в Московской области. По сравнению со вчерашним днем количество пожаров сократилось почти в два раза - с 29 до 16, семь из которых лесные и 9 - торфяные. Площадь действующих пожаров в Подмосковье сократилась до 84 га. Уменьшилось и число пожаров в Рязанской области - с 20 до 15 очагов, при этом площадь пожаров еще остается там значительной - 3366 га. В то же время самым проблемным регионом остается Нижегородская область, где действует 73 очага пожаров, хотя общая площадь сократилась на 10 тыс. га. На сегодняшний день остаются так же на контроле Республика Чувашия и Свердловская область. За прошедшие сутки авиация МЧС совершила 96 вылетов на тушение пожаров. На очаги возгораний было слито более 4 тыс. тонн огнегасящей жидкости. Сегодня пожары будут тушить сразу 35 воздушных судов. С 06:00 мск они приступили к работе. В Подмосковье тушат пожары 9 воздушных судов.