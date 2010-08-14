При попытке повеситься в колодце погиб мужчина

60-летний мужчина погиб при попытке самоубийства через повешенье в колодце в поселке Каменный мост Первомайского района Николаевской области, информируют Українські Новини. По предварительным данным, мужчина собирался покончить жизнь самоубийством и повеситься в колодце, о чем свидетельствует веревка, зафиксированная снаружи. Однако, вероятно, веревка не выдержала веса мужчины. 13 августа около 12:00 на пункт связи МЧС поступило сообщение о необходимости предоставления помощи сотрудникам милиции по изъятию тела погибшего мужчины из колодца. По факту гибели 60-летнего мужчины ведется следствие. Отмечается, что покойный проживал в благополучной семье. Подробности инцидента устанавливаются.