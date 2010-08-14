В Украине завтра сохранится сильная жара

Завтра в Украине сохранится сильная жара с температурой днем 35-39°, в южных областях местами 40-41°; ночью 18-23°, на побережье морей до 27°. Как сообщили в Укргидрометцентре, в западных областях ночью ожидается 16-21°, днем 29-34°, местами 35-37° (в Карпатах ночью 13-18°, днем 20-25°). Преимущественно без осадков, лишь днем на крайнем западе местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. В Киевской области в воскресенье сохранится сильная жара с температурой днем 35-39°, ночью 18-23°. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура днем 36-38°, ночью 21-23°. Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 27-30°, в Днепре возле Киева 27°, информирует УНИАН.