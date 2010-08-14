В течение 2008-2010 гг. есть тенденция к снижению показателей вакцинации младенцев от всех управляемых инфекций на 5-10%. Об этом заявила главный детский иммунолог Киева Алла Волоха, информирует Gazeta.ua. «Например, количество детей, привитых на первом году жизни от дифтерии, столбняка и коклюша, в прошлом году составляло лишь 75%. Они могут быть провакцинированы потом, но это будет нарушение календаря. Кроме этого, от кори, краснухи и паротита на первом году жизни за 6 месяцев 2010 года привиты лишь 20% детей, а уже должны были получить вакцинацию процентов 45-50», - сказала врач и отметила, что в 2006-2005 вакцинированных было не менее 95%, а в 2007 этот показатель достиг 99%. По ее словам, детей не прививают из-за отказов родителей и нехватки вакцин. «В этом году мы не получили дифтерийно-правцевую вакцину для детей 14-18 лет. За полгода иммунизированы практически единицы детей, - сказала Валаха. - Если такая тенденция будет сохраняться, в Украине может начаться эпидемия дифтерии, которая была в 90-х годах. Уже в настоящий момент в Киеве фиксируются случаи дифтерии и растет заболеваемость коклюшем». Врач проинформировала, если непривитых будет 75% от популяции, это является серьезной угрозой для возникновения вспышек. Но сегодня в целом в Украине неиммунная прослойка незначительна. «Угроза заключается в том, что больной невакцинированный ребенок может заразить даже привитых детей. Болеют все, но иммунизированные перенесут болезнь легче. К тому же непривитые подвергают опасности тех 5% детей, которые не вырабатывают иммунитет. Под угрозой и дети, которым противопоказано вакцинироваться, - с неврологическими заболеваниями, вирусом иммунодефицита, злокачественными опухолями, после операции», - отметила иммунолог. Раньше главный государственный санитарный врач Украины Геннадий Рожков заявлял, что на вакцинацию не хватает 78 млн грн. По его словам, в Государственном бюджете-2010 на проведение вакцинопрофилактики предусмотрено 237 млн грн, тогда как на все необходимые программы по вакцинации нужно 316 млн грн. Также в Министерстве здравоохранения выступали за то, чтобы штрафовать родителей за отказ вакцинировать своих детей.