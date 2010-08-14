ВВС России возобновляют полеты с аэродромов в Абхазии

Военно-воздушные силы России возобновят полеты с двух аэродромов в Абхазии. Об этом сообщил в прямом эфире «Эхо Москвы» главнокомандующий ВВС Александр Зелин, информирует Эхо Москвы. «Не вижу никаких проблем присутствия российских ВВС в Абхазии. Мы совместно с руководством Абхазии должны реанимировать и обеспечить регулярные полеты с аэродрома Сухуми, чтобы Абхазия могла общаться со всем миром, не взирая ни на что», - сказал он. «Что касается присутствия частей зенитно-ракетных войск ВВС, то это та ситуация, в которой мы находимся. У нас есть определенная договоренность, и мы выполняем те задачи, которые возлагаются на военно-воздушные силы. Мы никому не стремимся угрожать, а просто решаем поставленные задачи», - отметил Зелин. Он уточнил, что ВВС не стремится никому угрожать.