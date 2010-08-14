За некорректное общение с водителем уволили инспектора ДПС

В Винницкой области уволен инспектор дорожно-патрульной службы Управления Госавтоинспекции за некорректное и грубое общение с водителем. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Винницкой области. 10 августа в Интернете была распространена видеосьемка некорректного и оскорбительного общения сотрудника ГАИ с водителем в Гайсине Винницкой области. По данному факту сотрудниками Инспекции по личному составу Главного управления МВД Украины в Винницкой области была проведена служебная проверка. По ее результатам инспектор ДПС был уволен из органов внутренних дел.