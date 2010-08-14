Милиция из-за пожара возбудила дело против лесничей

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области возбудили уголовное дело против лесничей из-за уничтожения пожаром 5,8 га леса на территории Щедрищанского лесничества Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства в Луганской области. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД области, пожар в лесничестве возник утром 13 августа из-за халатного отношения лесничей к своим обязанностям. Против нее милиция в тот же день возбудила дело по части 1 статьи 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса. Ведется следствие, информируют Українські Новини.