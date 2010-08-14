МЧС: В Украине тушить пожары готовы 7 летательных аппаратов

Для тушения пожаров с воздуха в Украине дежурят 7 летательных аппаратов. В том числе: от МЧС - 2 пожарных самолета АН-32П, 3 вертолета Ми-8 с водосливным устройством, от авиакомпании «Украинские вертолеты» - 2 вертолета Ми-8 с водосливным устройством, информирует ИА «Интермедиа консалтинг» со ссылкой на пресс-службу МЧС Украины. Для осуществления воздушного наблюдения и контроля за состоянием пожарной безопасности, транспортировки грузов и выполнения работ, связанных с ликвидацией пожаров, дежурит 8 вертолетов, в частности от МЧС - 2 (Ми-8 и «Еврокоптер»), от МВД - 2 вертолета Ми -8, от Минобороны - 4 вертолета Ми-8, от австрийской компании «Даймонд» - 2 самолета. Как сообщал ИМК, для оперативного реагирования на чрезвычайные события, связанные с пожарной опасностью, согласно поручению Президента Украины решением Правительства продолжает работу Оперативный штаб координации действий по принятию мер и минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной опасностью в 2010 году, который возглавляет временно исполняющий обязанности Министра МЧС Михаил Болотских. Круглосуточно в МЧС дежурит межведомственная оперативная группа, обеспечивая работу Оперативного штаба, осуществляет постоянный мониторинг пожарной обстановки в природных экосистемах и координацию мер центральных и местных органов власти по предупреждению возникновения лесных пожаров и оперативного привлечения необходимых сил для их тушения. С целью координации действий центральных и местных органов власти по предупреждению и оперативному реагированию на пожары налажено межведомственное взаимодействие на всех уровнях. В МЧС содержатся в повышенной готовности силы и средства, которые дислоцируются в регионах с самой высокой пожарной опасностью, пункты управления и жизнеобеспечения.