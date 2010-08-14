В Пакистане в результате нападений боевиков убиты 16 человек

На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан 16 человек погибли сегодня в результате двух нападений боевиков. По сообщению местной полиции, несколько десятков вооруженных людей остановили пассажирский автобус в районе Ааб-э-Гум и расстреляли на месте 10 пассажиров - тех, кто не принадлежал к местному этническому большинству, белуджам, информирует Радио «Свобода». Сегодня же в городе Кветта боевики ворвались в строящийся дом, убили шестерых рабочих - приезжих из соседней провинции Пенджаб - и ранили еще трех. Пока никто не взял на себя ответственности за нападения. В Белуджистане действуют вооруженные группы, добивающиеся широкой автономии провинции.