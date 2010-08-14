Стартовали первые юношеские Олимпийские игры

Президент Республики Сингапур Селлапан Раманатан открыл первые юношеские Олимпийские игры, которые пройдут 14-26 августа, передает УНИАН со ссылкой на материалы СМИ. «Я объявляю юношеские Игры 2010 года открытыми», - сказал глава города-государства. В свою очередь, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге подчеркнул важность исторического момента, связанного с открытием первых юношеских Игр. «Мы открываем новую страницу истории. С этого момента юные спортсмены со всего мира получили свою Олимпиаду», - сказал глава МОК. После слов президента Сингапура на арене «Марина-бэй», на которой прошло открытие Игр, состоялось поднятие олимпийского знамени и был зажжен олимпийский огонь. Первые комплекты наград будут разыграны в воскресенье, 15 августа. Как сообщал УНИАН, в играх будут соревноваться 3 600 атлетов с 250 стран в возрасте 14-18 лет. На старты престижного олимпийского форума выйдут 55 украинских спортсменов, которые выступят в 18 из 26 олимпийских видов спорта.