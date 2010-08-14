Минздрав России обнародовал данные о пострадавших при пожарах

За время природных пожаров в России за медицинской помощью обратились около 1200 пострадавших. 65 человек остаются в больницах. Погибших - 53. Такие данные обнародовало в субботу министерство здравоохранения и социального развития, информирует Радио «Свобода». В целом в российских регионах площадь пожаров постепенно сокращается и составляет сейчас около 56 тысяч гектаров. Пожарным помогают более девяти с половиной тысяч военнослужащих. МЧС России не отказывается пока и от помощи добровольцев. Ситуация с пожарами вокруг города Саров в Нижегородской области, где расположен ядерный центр, сейчас уже не критическая, сообщил глава «Росатома» Сергей