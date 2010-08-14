Сталлоне стал лучшим актером жанра фильмов-боевиков

Сильвестр Сталлоне возглавил рейтинг лучших актеров жанра фильмов-боевиков мирового кинематографа. Такие данные стали результатом проведенного в странах Евросоюза социологического исследования, информирует Корреспондент со ссылкой на материалы СМИ. Второе место в рейтинге занял американский актер Брюс Уиллис, которому общемировое признание принес в 1988 году фильм «Крепкий орешек». Третья позиция досталась Арнольду Шварценеггеру, который утвердился в качестве звезды мирового кинематографа после выхода в 1984 году картины «Терминатор». В своих комментариях Сильвестр Сталлоне признался, что всегда рассматривал Брюса Уиллиса и Арнольда Шварценеггера как очень опасных кинематографических соперников. «Я очень внимательно следил и продолжаю следить за тем, какие роли получают конкуренты и очень им завидую, если у них оказываются лучшие роли и лучшие сценарии», - заявил 64-летний голливудский актер. Стоит отметить, что на четвертой позиции оказалась женщина - Линда Хэмилтон, получившая широкую известность за роль Сары Коннор в фильмах «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». На пятой ступени - бельгиец Жан-Клод Ван Дамм, на шестой - Стивен Сигал, на седьмом - Чак Норрис.