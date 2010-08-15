На границе Украины и Беларуси образовались километровые очереди

У пунктов пропуска «Новая Гута» и «Веселовка» на границе Украины и Беларуси в субботу образовались очереди около 1,5 километра. Об этом сообщает белорусское агентство «Белта» со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси. Как уточнили пограничники, это очереди из частных автомобилей, а не коммерческого транспорта. «Кто-то решил отдохнуть в бархатный сезон, кто-то возвращается домой после каникул, есть и транзитники из России», - рассказали в комитете. Пограничники рекомендуют воспользоваться другими пунктами: «Комарин», «Новая Рудня», «Александровка» и «Глушковичи».