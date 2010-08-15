В Пакистане из-за наводнения потеряли жилье 20 миллионов человек

Число жителей Пакистана, потерявших жилье из-за наводнения, достигло 20 миллионов человек. Об этом заявил в ходе своего обращения к народу премьер-министр страны Реза Юсуф Гилани, сообщает BBC. По словам премьер-министра, стихией также были уничтожены посевы на миллиарды долларов, разрушены дороги, линии связи и электропередач. Более подробных данных о разрушениях, а так же о том, сколько из 20 миллионов пострадавших потеряли свои дома и сколько было вынуждены их временно покинуть из-за наводнения, Гилани не привел. Ранее ООН оценивала число пакистанцев, которым стихией был нанесен ущерб, в 14 миллионов человек. По данным организации, число погибших от наводнения составляет 1600 человек. Кроме того, ООН официально подтвердила один случай заболевания холерой в округе Сват, затронутом наводнением. По данным Ассоциации защиты сельскохозяйственных культур, в Пакистане затоплены оказались более 68 тысяч квадратных километров посевов. Ущерб только от потерь хлопковых культур, по данным организации составляет около 1,8 миллиарда долларов. Наводнение, вызванное проливными дождями и разливами рек, началось на северо-западе Пакистана в конце июля. Оно признано самым сильным в стране стихийным бедствием с 1929 года.