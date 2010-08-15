Специалисты ООН подтвердили случай холеры в Пакистане, пострадавшем от сильного наводнения. ООН намерена предпринять широкомасштабные меры по предотвращению эпидемии, сообщает русская служба BBC. Представитель страны в ООН Замир Акрам выступил с критикой по поводу международной реакции на стихийное бедствие в Пакистане. З.Акрам заявил, что международное сообщество только сейчас начинает осознавать масштабы нанесенного стихией ущерба, и что предоставляемая помощь пока что недостаточна. З.Акрам выразил надежду на то, что объемы международной помощи в ближайшее время будут увеличены. «Я не думаю, что Пакистан бросили в беде. По мере того, как информация о масштабах разрушений, нанесенных беспрецедентными наводнениями, распространяется по миру, помощь растет», - сказал представитель Пакистана в ООН. Напомним, ранее ООН призвала страны-доноры оказать всю возможную помощь Пакистану.