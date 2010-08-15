В Афганистане в результате обстрела талибов погибли мирные жители

На востоке Афганистана в одной из деревень в результате ракетного обстрела талибов погибли трое детей, их мать получила ранения. Об этом сообщило командование сил НАТО в Афганистане. Оно выразило соболезнования пострадавшей и ее семье, информирует Радио «Свобода». Гибель мирных жителей в ходе боевых действий болезненно воспринимается афганским обществом, которое часто обвиняет в этих инцидентах войска НАТО. Президенты США и Афганистана - Барак Обама и Хамид Карзай - обсудили накануне пути предотвращения гибели гражданских лиц во время военных операций.