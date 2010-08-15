Из-за повышения уровня воды на юго-западе Польши объявлена тревога

Вновь из-за проливных дождей стал быстро повышаться уровень воды в реках юго-запада Польши, в регионе опять объявлена тревога. Резко повысившийся уровень воды в реке Медянка превысил норму почти на метр. Метеорологи предупреждают, что обильные осадки будут продолжаться еще не менее суток, передает УНИАН, ссылаясь на материалы СМИ согласно сообщения Антикризисного центра Дольношленского воеводства. «Уже подтоплены жилые дома в населенных пунктах Медзяне, Берна и Гурна», - сообщили в центре. Сильнейшие дожди, обрушившиеся на Польшу в минувшие выходные, привели к резкому подъему уровня воды в реках. В частности, в Дольношленском воеводстве 7 августа за сутки выпало более двухмесячной нормы осадков. Залитыми водой оказались два города - Богатыня и Згожелец. Погибли четыре человека, в том числе спасатель. Вода нанесла огромный ущерб и уничтожила старую часть города Богатыня. Президент Польши Бронислав Коморовский в связи с наводнением подписал 13 августа поправки в законодательство. Поправки касаются порядка оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим от «большой воды», и восстановлении инфраструктуры в зоне бедствия.