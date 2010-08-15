В США в уличной стрельбе погибли четыре человека

Две женщины и двое мужчин были застрелены в американском городе Баффало в штате Нью-Йорк, по сообщениям полиции, стрельба разразилась около одного из ресторанов. Три человека погибли на месте, один скончался в больнице, еще четверо были ранены, сообщает русская служба BBC. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, вел ли огонь один или несколько человек. По данным полиции, в момент перестрелки в ресторане отмечали свадьбу, однако пока не ясно, был ли вовлечен в инцидент кто-либо из участников торжества. Сейчас следствие устанавливает, не стала ли стрельба продолжением ссоры, которая могла разгореться в ресторане. Местный телеканал, со ссылкой на источники в полиции сообщил, что выстрелам предшествовала драка внутри заведения. Всего на праздничном банкете присутствовало около 100 человек, цитирует канал слова полицейских.