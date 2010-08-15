В Севастополе проходит фестиваль православной песни

В Севастополе с 14 по 28 августа проходит VII Международный фестиваль православной песни «Небо славян». На фестивале исполняются песни, посвященные истории, традициям славянских народов, их единству, сообщает УНИАН. В программе фестиваля, в частности, духовно-просветительские походы по древним городам и монастырям горного Крыма. Участники выступят с концертами на кораблях и в частях Черноморского флота РФ и ВМС Украины, возложат цветы к мемориальным сооружениям Севастополя, совершат паломничество к крымским святыням, а также примут участие в крестном ходе и богослужениях. 21 августа на открытой эстраде Приморского бульвара состоится гала-концерт фестиваля. Мероприятие проходит с благословения митрополита Симферопольского и Крымского владыки Лазаря (Швеца), епископа Выборгского Назария (Лавриненко), викария Санкт-Петербургской епархии, наместника Александро-Невской Лавры. Впервые фестиваль авторской песни «Небо славян» состоялся в Витебске в 2004 году.