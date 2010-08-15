В Китае объявлен траур в память о погибших в провинции Ганьсу

В соответствии с решением Госсовета КНР, в стране объявлен общенациональный траур в память о погибших в результате трагедии в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает ИТАР-ТАСС. Там во время схождения оползней погибли свыше 1,2 тыс. человек. Государственные флаги приспущены сегодня не только на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь и у главных ворот китайской правительственной резиденции Чжуннаньхай, но и на госучреждениях по всей стране и в посольствах КНР за рубежом. В знак траура обычно красочные передовицы центральных газет и заглавные страницы интернет-сайтов китайского сегмента Интернета сегодня исполнены только в черном и белом цветах. В соответствии с решением Госсовета, по всей стране на один день отменены массовые развлекательные мероприятия, закрыты кинотеатры и караоке-бары, временно приостановлены онлайн-игры и трансляции развлекательных программ в Интернете. Главные траурные церемонии пройдут сегодня в административном центре провинции Ганьсу городе Ланьчжоу и в уезде Чжоуцюй, принявшем на себя удар стихии. Несколько оползней, вызванных длительными проливными дождями, сошли там 8 августа ночью. Бушующие потоки грязи и камней уничтожили порядка 300 жилых домов и серьезно повредили еще около 700, затопленными в общей сложности оказались около трех тысяч домов. Жертвами трагедии стали 1239 человек, еще 505 до сих пор числятся пропавшими без вести.