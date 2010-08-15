Из Нежинского дома-интерната госпитализированы еще двое детей

В Нежине Черниговской области число госпитализированных из детского дома-интерната увеличилось до 14 человек. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. В частности, на протяжении 14 августа в инфекционное отделение Нежинской городской больницы с диагнозом «Острая респираторная вирусная инфекция» госпитализированы еще 2 детей из дома-интерната. Вместе с тем в связи со стабилизацией состояния здоровья из больницы выписаны 3 воспитанника интерната. Таким образом, на 15 августа в реанимационном и инфекционном отделениях находятся на лечении в удовлетворительном состоянии 14 человек (9 детей и 5 взрослых), госпитализированных в течение 11-14 августа. На месте события продолжает работу комиссия Министерства здравоохранения Украины. Напомним, в Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа была зарегистрирована смерть пяти человек. По словам главного санитарного врача области Николая Донца и начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Владимира Ященко, предварительная причина смерти детей и взрослых - острая респираторная ротовирусная инфекция.