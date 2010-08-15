Сегодня в России вспоминают Виктора Цоя, погибшего 20 лет назад (ФОТО)

В память о рок-музыканте Викторе Цое, 20-летие со дня смерти которого отмечают сегодня, 15 августа, на его могилу традиционно съезжаются поклонники творчества лидера группы «Кино». Памятник на могиле Цоя на Богословском кладбище Петербурга открыли после реставрации к 15 августа, сообщили Интерфаксу в Фонде памяти певца. Вместе с тем, в день памяти Виктора Цоя в парадном дворе Михайловского замка Петербурга пройдет концерт в честь рок-музыканта. Как сообщают организаторы мероприятия, на вечере прозвучат песни группы «Кино», зрителей также ждет лазерное шоу. Кроме того, петербургское отделение российского мотоклуба «Ночные волки» проводит XI байк-рок-фестиваль «Молодое поколение против наркотиков» в память о Цое. Виктор Цой и его рок-группа «Кино» в 1980-х годах стали культовыми в России. В 1988 году вышел фильм «Игла» с Цоем в главной роли и музыкальный альбом «Группа крови», которые породили «киноманию»: тысячи подростков стриглись «под Цоя», одевались в черное и учились играть на гитаре. До сих пор на Арбате в Москве сохранилась «стена Цоя», где собираются его поклонники. Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии, где находился на отдыхе. Памятник на могиле Цоя начали реставрировать в начале июля. Бронзовая часть памятника полностью восстановлена и приобрела первоначальный вид. На монументе вновь появились бронзовые солнечные лучи, часть которых была отломана вандалами несколько лет назад, металл почистили, сколы и трещины ликвидировали.