Всего 30 украинских шахт признали безопасными

Из 227 украинских шахт лишь 30 соответствуют установленным нормам промышленной безопасности, пишет Украинская правда. Такие данные обнародовали на первом совместном совещании СБУ и Госкомитет по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, сообщает пресс-служба Госкомпромнадзора. По статистике, с начала года погибли 75 горняков, были травмированы - тысячи. По словам экспертов, причиной высокого травматизма на шахтах является отсутствие систем управления охраной труда и несоблюдение норм промышленной безопасности. Как известно, на совещании было принято решение о том, что СБУ будет сообщать администрациям угольных предприятий о выявленных предпосылках, которые могут привести к производственным авариям и травмированию людей.