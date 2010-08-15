Корея празднует 65-летие освобождения от японских захватчиков

В КНДР прошли торжественные мероприятия, посвященные национальному празднику - 65-й годовщине освобождения Кореи от японских захватчиков, передает ИТАР-ТАСС. День начался с возложения цветов к памятникам основателю страны Ким Ир Сену. Состоялись многочисленные митинги и торжественные собрания, посвященные вкладу первого и «вечного» президента в борьбу корейского народа против колонизаторов. За более чем 40 лет японского господства, по официальным данным, опубликованным в КНДР, были истреблены около 1 млн корейцев, порядка 8 млн - угнаны на принудительные работы.