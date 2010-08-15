В Дагестане подорвали товарняк со сжиженным газом

В Дагестане около 9:00 по киевскому времени прогремел взрыв на железной дороге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РСН. По данным правоохранительных органов Махачкалы, взрыв прогремел около 9:00 по киевскому времени на перегоне Каспийск - Тарки. Взрывное устройство сработало на пути следования товарного поезда, состоявшего из 8 вагонов. Состав перевозил сжиженный газ. Сообщается, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Поезд после взрыва остался стоять на путях. На место ЧП выехала оперативно-следственная бригада.