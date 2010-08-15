В результате трагедии на автогонках в США погибли 8 человек

Восемь человек погибли в результате несчастного случая во время автомобильных соревнований в американском штате Калифорния. Еще 12 человек были ранены, некоторые из них тяжело, сообщает ИТАР-ТАСС. Автомобиль врезался в толпу зрителей, стоявших вдоль гоночной трассы. Инцидент случился в субботу по времени Западного побережья США (в воскресенье по киевскому). Трагедия произошла во время гонок «Калифорния 200», в которых участвовали автомобили-багги - внедорожники для езды по песку. Соревнования проводились на дне высохшего соляного озера в пустыне Мохаве в южной Калифорнии, в 160 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Во время гонок машины преодолевали препятствия, в том числе совершали прыжки на специальных трамплинах. Между зрителями и трассой не было возведено никаких заграждений, что и стало причиной гибели людей, когда водитель не справился с управлением после одного из таких прыжков. Пострадавшие были доставлены в больницу вертолетами.