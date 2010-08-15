В тернопольском аквапарке четверо детей отравились парами хлора

В бассейне на территории развлекательного комплекса «Аллигатор» в Тернополе четверо детей отравились парами хлора, сообщает ТСН. Инцидент произошел вечером 14 августа в помещении бассейна «Аквапарк Лимпопо». По данным пресс-службы МЧС, газообразное соединение хлора образовалось в результате одновременного добавления в воду подкислителя и гипохлорита натрия. Пострадавшие дети (в возрасте 8, 10 и 14 лет) госпитализированы в Тернопольскую областную детскую больницу с диагнозом «Отравление парами хлора легкой степени». По факту происшествия правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Кстати, недавно испанские и американские ученые провели исследование, которым доказали опасность купания в бассейне. В частности, по данным ученых, продукты взаимодействия дезинфицирующих средств и того, что люди оставляют после себя в бассейне, способные вызвать респираторные заболевания, ускоренное старение, рак и даже мутации.