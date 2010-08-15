В Днепропетровске избили журналиста

Сегодня в Днепропетровске неизвестные избили журналиста Юрия Михайловича. Это нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью, сообщает «Телекритика». Как рассказал в комментариях сам Михайлович, в начале августа была закрыта его программа «Аргументы за и против», которую он вел на «51 канале». «Я делал независимую программу, где давал возможность поучаствовать и высказаться не только представителям власти, как это принято, но и оппозиции, в том числе и БЮТ. Конечно, это не устраивало власть, и программу закрыли, - сказал Юрий Михайлович. - И мне сообщили, что я не имею отношения к этому каналу. Произошло это в канун выборов». По его словам, руководство мотивировало закрытие проекта тем, что так решил редакционный совет, даже несмотря на то, что программа входит в план госзаказа до конца года. Сейчас на канале выходит другой проект с несколько измененным названием: «За и против» Однако, как сообщил Михайлович, он не собирался покидать город, а планировал организовать пресс-конференцию и объявить о том, что руководство области притесняет свободу слову. «До этого был закрыт еще ряд программ на других каналах», - добавил он. После этого, по его словам, ему начали угрожали физической расправой неизвестные лица. «Они довели меня до такого состояния психоза, что я не выходил из дома. Вчера ко мне приехал товарищ и пригласил на день рождения. После этого меня выследили два человека, профессиональных и физически подготовленных. Очень быстро и фактически на глазах охраны заведения, где мы находились, они на меня напали. Где-то 30-40 минут я лежал на асфальте и не мог подняться, а охрана вызывала «скорую», - рассказал он. По словам журналиста, в настоящий момент у него повреждено левое колено и стопа, из-за чего он не может ходить, кроме того, нанесены удары в области ребер и лица. Также Юрий Михайлович отметил, что во время нападения ему угрожали. Заявление об инциденте он подал у РОВД Днепропетровска. «Я убежден, что это откровенное давление на свободную прессу местной власти на высшем уровне области», - отметил Михайлович.