«Артек» отметит 85-летие: торжества пройдут 19-22 августа

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 85-летия Международного детского центра «Артек», пройдут с 19-го по 22 августа, передает Лига. Как сообщает пресс-служба МДЦ «Артек», 19 августа состоится театрализованное представление «Первая артековская линейка», костюмированное карнавальное шествие по набережной «Артека», праздник Нептуна. Кроме того, артековцев ждет праздник мастеров «Традиции и ремесла Украины» с концертной программой фольклорных коллективов, народными играми, спортивно-развлекательными соревнованиями «Казацкие забавы», работой мастерских декоративно-прикладного искусства. 20-22 августа в «Артеке» пройдет I Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская «Новая Волна». В финале конкурса примут участие 15 исполнителей из девяти стран мира. Напомним, Международный детский центр «Артек»16 июня праздновал 85-летие.