Завтра погода в Украине не изменится

16 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +36...+38 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Укргидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер южный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градуса. В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33 градуса. В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +32...+34 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +32...+37 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +34...+39 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +21...+26 градусов, днем +33...+38 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +27...+29 градусов, днем +34...+36 градусов. 15 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+29 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.