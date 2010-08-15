Отказ украинцев от вакцинации грозит вспышкой эпидемии дифтерии

За полгода от дифтерии в Киеве иммунизацию прошли единицы детей, сообщает ТСН. Если такая тенденция сохранится, в Украине может начаться эпидемия дифтерии, спрогнозировала главный детский иммунолог столицы Алла Волоха. «В этом году мы не получили дифтерийно-столбнячную вакцину для детей 14-18 лет. За полгода иммунизированы практически единицы детей», - сказала Волоха. «Если такая тенденция сохранится, в Украине может начаться эпидемия дифтерии, которая была в 90-х годах. Уже сейчас в Киеве фиксируются случаи дифтерии и растет заболеваемость коклюшем», - сообщила врач. По ее словам, если непривитых будет 75% от популяции, это является серьезной угрозой для возникновения вспышек. Но сегодняшний день в целом в Украине неиммунный слой незначителен. «Угроза заключается в том, что больной невакцинированный ребенок может заразить даже привитых детей. Болеют все, но иммунизированные перенесут болезнь легче... К тому же непривитые подвергают опасности тех 5% детей, которые не производят иммунитет. Под угрозой и дети, которым противопоказано вакцинироваться - с неврологическими заболеваниями, вирусом иммунодефицита, злокачественными опухолями, после операции», - отметила Волоха. Она подчеркнула, что в течение 2008-2010 годов фиксируется тенденция к снижению показателей вакцинации детей от всех управляемых инфекций на 5-10%. «Например, количество детей, привитых на первом году жизни от дифтерии, столбняка и коклюша, в прошлом году составило всего - 75%. Они могут быть вакцинированы потом, но это будет нарушение календаря. Кроме того, от кори, краснухи и паротита на первом году жизни за 6 месяцев 2010 года привиты лишь 20% детей, а уже должны были получить вакцинацию процентов 45-50, то есть вакцину получили на 20% меньше», - сказала врач. По ее словам, детей не прививают из-за отказа родителей и из-за недостаточности вакцин. Ранее главный государственный санитарный врач Украины Геннадий Рожков заявлял, что на вакцинацию не хватает 78 млн грн. По его словам, в государственном бюджете-2010 на проведение вакцинопрофилактики предусмотрено 237 млн грн, тогда как на все необходимые программы по вакцинации необходимо 316 млн грн. Также в Минздраве выступали за то, чтобы штрафовать родителей за отказ вакцинировать своих детей. Как известно, вакцина действует в течение 20-30 лет. Далее прививки следует повторить.