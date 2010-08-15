На Памире нашли тело погибшего украинского альпиниста

Найдено тело погибшего в горах Таджикистана украинского альпиниста. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Интерфакс-Украина». «Завершена спасательная операция на Памире (Таджикистан), в результате которой было найдено тело украинского альпиниста, пропавшего 31 июля текущего года», — рассказал агентству директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин. Он напомнил, что ранее были найдены двое украинских альпинистов из этой группы. Один из них находится в больнице, второй остался в горах, чтобы содействовать спасательной операции. Украинские дипломаты решают вопрос доставки на родину тела погибшего и перевозки других альпинистов. Как сообщалось ранее, группа украинских альпинистов из трех человек покоряла горы Таджикистана. 31 июля один из них сорвался в пропасть вместе со всем снаряжением, среди которого был и спутниковый телефон. Самостоятельные поиски оказались безуспешными. Лишь через несколько дней украинцы встретили другую группу альпинистов, которая связалась с таджикскими властями. 12 августа утром вертолет министерства обороны Таджикистана обнаружил украинцев. Один из них был госпитализирован, второй отправился со спасателями для помощи в поиске сорвавшегося со скалы товарища.